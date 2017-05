100 millionar til nytenking innan fysisk aktivitet

– Vi er ganske tradisjonelle her i Noreg. Vi byggjer ein hall, ein ballbinge, ein skatepark eller ein klatrepark. Og det er flott. Men vi må også tenkje nytt, kva med å samle mange aktivitetar i eitt anlegg, å legge til rette for eit utal aktivitetar på eitt og same område, seier rådgjevar for fysisk aktivitet i fylkeskommunen, Atle Skrede, som viser til Danmark der det er gjort mykje på denne fronten.

Har fått pengar til nynorske turbibliotek Fylkesbiblioteket har fått støtte frå Nasjonalbiblioteket til prosjektet Nynorske turbibliotek i Sogn og Fjordane. Biblioteka skal inn i dagsturhyttene som skal byggast i alle kommunane i fylket.

Fylkeskommunen har som regional utviklingsaktør ei rådgjevande rolle overfor kommunane og legg opp til eit informasjonsmøte med kommunane innan kort tid.

Eit slikt anlegg kan innehalde til dømes buldresoner (klatring), stupeanlegg, bordtennis- og biljardbord, dansesal, turnapparat, boksering, hinderløype, joggeløype og minibingar for ballspel. Det er om å gjere å tenkje nytt, og ikkje late noko anna enn fantasien setje grensene i første fase, skriv fylkeskommunen i ei pressemelding.