Vestlendinger stoler ikke på sosiale medier

– Vestlendingene har størst tiltro til SMS som kommunikasjonskanal i Norge, sier konsernsjef Bjørn Forslund i IT-selskapet TargetEveryOne, som har gjennomført InFact-undersøkelsen.



Vestlendingene skiller seg ut ved at over 50 prosent mener SMS står sterkere enn øvrige meldingsformer – det er fem prosentpoeng over landsgjennomsnittet, og hele 12 prosentpoeng mer enn nordlendingene, ifølge InFact.



– Det er interessant at såpass mange velger denne kanalen, sier Forslund i pressemeldingen.



På Vestlandet er det 70,1 prosent som vil velge SMS for å sende en viktig melding, etterfulgt av Facebook som 11,6 prosent ville ha benyttet seg av. Deretter kommer tjenesten Skype med 1,8 prosent og SnapChat og WhatsApp med 1,3 prosent.



– At over 70 prosent av det norske folk velger den 25 år gamle teknologien SMS på mobil hvis de skal sende en viktig melding viser at vanene ikke snur raskt, sier TargetEveryOne-sjefen.



Short Message Service eller SMS er den eldste formene for 1-1-dialog. Den første kommersielle SMS ble sendt i 1992 fra en datamaskin med meldingen «God Jul».



– Vi ser at en gammel kommunikasjonskanal revitaliseres med vår nye teknologi, og du slipper et kobbel med rådgivere, reklamebyråer,



45 prosent av alle nordmenn mener at SMS står sterkere enn øvrige meldingsformer.



– Her skiller altså vestlendingene seg ut med at hele 50,5 prosent mener det samme, sier Forslund.



Det er også en aldersforskjell og det er verdt å merke seg at 28 prosent av unge i alderen 18-29 år mener at SMS står svakere enn øvrige plattformer med meldinger, mens bare 3,7 prosent av de over 65 år mener det samme.



– Vi ser definitivt et generasjonsskille, men det er påfallende hvor langsomt det går, konkluderer Forslund.