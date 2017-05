Mener presset er størst blant jenter

Unge jenter føler et press til å prestere. 16-åringene Felicia, Gunn, Maria og Emma tror dette mange ganger er selvlaget.

– Vi må prestere i mye; på skolen, jobb og trening. Samtidig er det et slags press overfor venner, og at man alltid skal være der for hverandre, forteller Maria Kristin Steenslid Hopland (16) fra Flatraket.

Hun og venninnene kjenner seg igjen i det mye omtalte «prestasjonspresset» blant ungdommer i dag.

På ungdomsskolen følte jentene på et press til å få gode nok karakterer til å komme inn på den videregående skolen de ønsket, og som førsteklassinger på videregående skole har ikke stresset blitt mindre.

Større press blant jenter

Både for gutter og jenter kan det være krevende å være ung i dag. Det forteller barnepsykiater og overlege Siri Sandvik ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Nordfjordeid.

– Dette gjelder for begge kjønn, men kanskje det er ekstra mange krav og forventninger til jenter, både fra dem selv og fra omgivelsene, sier Sandvik.

Krav til utseende og gode karakterer, samtidig som man gjerne skal prestere på andre arenaer, ha en jobb, være flinke i idrett og musikk, og samtidig være populære, er noe av det Sandvik drar fram som eksempler på dette.

– Det er krevende med så mange krav og forventninger. Ungdomsalderen er den tiden i livet der man går gjennom de største personlige endringene. Man skal finne ut hvem man er, og hvem man vil være.

Hun forteller at mange jenter klarer seg fint, men at det for mange også kan bli for mye.

– Ungdommene blir slitne, til og med utbrent, sier Sandvik.

Venninnegjengen fra Måløy videregående skole forteller om at det også er forventninger til at man ikke skal snakke om selve «presset».

– Mange jenter føler seg nok presset til å gjøre det bra, men vil ikke innrømme det, sier jentene.

Sosiale medier er også en arena som kan generere press. Jentene forteller at mange for eksempel er opptatt av hvor mange «likes» de kommer til å få.

– Men selv er vi ikke så veldig opptatt av det, forteller de.