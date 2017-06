Ber om openheit kring landforsvaret

I brevet syner ordførarane til brev frå 13 forsvarsorganisasjonar sende i januar, med krav om openheit og høve til offentleg debatt om framtidig organisering landforsvaret i Norge.

– Då Stortinget hausten 2016 handsama Langtidsplanen for Forsvaret, trekte ikkje Stortinget konklusjonar om Landforsvaret (Hæren og Heimevernet). Landforsvaret si organisering vart utsett til hausten 2017 i påvente av «Landmaktutredningen», skriv ordførarane, som understrekar at eit sterkt landforsvar er avgjerande for beredskap og samfunnstryggleik.

– Ikkje minst spelar Heimevernet ei nøkkelrolle sett frå ein kommunal ståstad, med sine over 40.000 personell tilgjengeleg med utstyr, trening og lokalkunnskap over heile landet, og nær påkopling til lokalt beredskapsarbeid. Vi ser med uro på at det allereie i 2017 er sett i gong ei nedskalering av Heimevernet, før Landmaktutredningen er ferdig utarbeidd og politisk handsama.

Dei ber om at Landmaktstudien vert offentleggjort våren 2017, slik at ein får ein debatt før Regjeringa kjem med si innstilling til Stortinget i oktober.