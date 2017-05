Venter på svar om farlig veikryss

– Saken blir fortsatt jobbet med, men avklaringene lar vente på seg. Vi vet trolig ikke mer før om i alle fall et par måneder, skrev Linn Katrin Bakke i Statens vegvesen i en e-post til Fjordenes Tidende i mars.

Mer enn to måneder senere forteller Bakke at vegvesenet fremdeles jobber med saken om det trafikkerte krysset, som ligger langs riksvei 15 i Deknepollen.

«Polljakrysset» er også omtalt som det farligste trafikkpunktet i Vågsøy. Det er noe av bakgrunnen for at kommunen tidligere har bedt om endringer i krysset.

Krysset har blitt omtalt flere ganger tidligere, ettersom både Vågsøy kommune, politi og innbyggere har pekt ut området som trafikkfarlig for fotgjengere. De mener det særlig er farlig for barna som må krysse vegen for å komme til skole, barnehage og fritidsaktiviteter i området.

– Det å krysse vegen der er jo livsfarlig, har Odd Henning Svoren i Vågsøy kommune tidligere uttalt.

Statens vegvesen jobber i tillegg med et forprosjekt for å finne nye løsninger for fotgjengere som ferdes rundt krysset. I mellomtiden ønsker imidlertid Svoren at to strakstiltak innføres.

Først og fremst ønsker han at man reduserer fartsgrensa fra 60 til 40 kilometer i timen. Han ønsker også at man etablerer et opphøyd fotgjengerfelt i krysset.

– Statens vegvesen holder på med et forprosjekt for krysset, men om det skulle skje endringer, så vil det ta mange år. Vi har ingen å miste, har Svoren tidligere uttalt.

Vågsøy kommune ser alvorlig på trafikksikkerheten i krysset, og har satt opp skoleskyss for elever som bor på Ivahavet.

– Når kommunen må innvilge skoleskyss til elever for en strekning på halvannen kilometer, så er det i seg selv en indikasjon på hvor alvorlig situasjonen er, har Svoren tidligere uttalt.