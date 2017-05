Debuterer på messe

Nor Shipping er en av de ledende møtesteder for den internasjonale maritime næringen og tiltrekker seg hvert år sentrale aktører og potensielle kundegrupper fra hele verden. Nor Shipping er blitt en anerkjent arena for inngåelse av avtaler og for nettverksbygging i næringen.

Måløy Maritime Group deltar i år for første gang på denne messen med en fellesstand for å profilere den maritime klyngen i Måløy.

– Mange av våre aktører kjenner messen fra tidligere år og man anser Nor Shipping for å være en god arena å profilere seg på. Igjen handler det om å være synlig i markedet – å være der hvor kundene er, og vise hva Måløy står for og hva vi kan levere. Vi har med oss tre modeller av fiskebåter som har sitt utspring i Måløy-miljøet og vi vet av erfaring at modeller av fiskebåter tiltrekker seg oppmerksomhet. Vi ser frem til en god uke med mye aktivitet på standen, sier prosjektleder Laetitia Rosing i Måløy Maritime Group.

fakta Måløy Maritime Group Båtbygg Selstad Coast Seafood Skipskompetanse Stadyard Fiskevegn Isovent Måløy Havneservice Stadpipe Sentronik Måløy Radioforretning Ulvesund Elektro Moldøen Supply Verlo Westmek

Grupperingen har nettopp avsluttet Skipper’s Expo i Aberdeen som ble en ubetinget suksess for gruppen med mye besøk på standen og interessante møter for bedriftene.

– Det er helt tydelig å merke at den innsatsen som gruppen har lagt i prosjektet siden oppstart i november 2015 begynner å gi uttelling. Mens vi i fjor i Aberdeen var «nye og ferske» og dermed lidt anonyme, var vi i år «tatt inn i varmen» og det merkes at vi begynner å ha et navn og en gjenkjennelse i markedet, forklarer Rosing.

Dette vises også igjen i forhold til nye oppdrag til klyngen, senest med nybyggingskontrakt på to kystnotsnurpere, designet av Skipskompetanse. I skarp konkurranse med andre verft tilfaldt kontrakten til Stadyard som påbegynner byggingen i løpet av kort tid.

– Den interne dimensjon i prosjektet er minst like viktig, hvor vi ser at bedriftene taler sammen på en annen måte enn før, fordi man nå har en felles arena og får til prosjekt sammen, som man kanskje ikke hadde fått til før. Derfor handler MMG ikke utelukkende om den eksterne kommunikasjonen mot markedet, men også om den interne delen som nå blir utnyttet på en annen måte enn før, avslutter prosjektlederen.

Nor Shipping avsluttes fredag 2. juni.