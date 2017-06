Fikk inn mer enn 20.000 i løpet av et par dager

Det forteller Gunn Sande fra Stadlandet, som startet kronerullingen sammen med Ronald Haaland. Sande er både kommune- og fylkespolitiker, men understreker at hun engasjerer seg som privatperson i denne saken.

– Det startet med at jeg registrerte at kommunen ikke har slått gresset her på mange år. Vi satt i gang en kronerulling, og har fått en kjemperespons. Vi kan snart hente klipperen, sier Sande og legger til at den koster rundt 30.000 kroner.

– Vi er snart i mål! Jeg er kjempeimponert og veldig glad, sier Sande og roser bygdefolket for engasjementet.