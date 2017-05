Flere hytter har blitt utsatt for innbrudd

Det forteller regionlensmann Tormod Hvattum.

Vil holde trykket oppe i narkotikasaker I 2016 hadde politiet 19 færre narkotikasaker enn året før. Politiet oppdaget heller ingen alvorlige saker knyttet til narkotika i året som gikk.

– Det er tre-fire hytter og andre virksomheter som har hatt innbrudd den siste tiden. Vi har ikke så mange opplysninger og ingen mistenkte så langt. Vi tror i første omgang det er snakk om lokale personer som står bak, og ikke omreisende. Men hvis noen har opplysninger, så vil vi gjerne vite om det, oppfordrer Hvattum.

Politiet i Florø har nylig gått ut og advart folk mot mynter som blir lagt igjen på trapper utenfor hus, og at dette kan være et tegn på at tyver planlegger innbrudd i det aktuelle huset.

– Vi har sett at det har vært noe tilsvarende i indre Nordfjord, men i ytre har vi ikke sett det, sier Hvattum.

Beslagla én kilo hasj Politiet aksjonerte nylig mot narkotikamiljøer i Måløy og Stryn, og fant til sammen rundt én kilo hasj.

Han ønsker imidlertid å komme med en generell oppfordring til folk om å passe på sakene sine, låse garasjer og alliere seg med naboer om man skal reise på feire i sommer.

– Det pleier å være høytid for innbrudd på sommeren, fordi de som driver i den bransjen vet at folk er bortreist. Derfor er det lurt å alliere seg med naboer og ikke vise at man er bortreist, sier Hvattum og legger til at overfylte postkasser er noe av det tyvene kan se etter.