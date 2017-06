– Jeg har fått mange tomler opp og klapp på skuldra

– Jeg er først og fremst veldig glad for at komiteen har valgt å følge vedtakene som har blitt gjort i Flora og Vågsøy. Vi har jobbet hardt for dette og har hatt et intenst ønske om å få det til. Det er viktig å komme i gang med arbeidet om en ny kystkommune. Jeg er veldig glad for at vi kan begynne med det nå, sier Teigen om innstillingen fra kommunalkomiteen.

Sier ja til Kinn Et flertall i Stortingets kommunalkomité har gått for en sammenslåing av Flora og Vågsøy.

– Jeg vil bli veldig forbauset om ikke Stortinget følger fagkomiteen sin innstilling, legger han til.

Flora-ordføreren er som Vågsøy-ordfører Kristin Maurstad også glad for at Bremanger ikke blir tvunget med i Kinn kommune.

– Dette er noe som må skje etter egen vilje, sier Teigen.

Han har allerede fått mange tilbakemeldinger fra innbyggere i Flora som er fornøyd med innstillingen om Kinn kommune.

– Jeg tror det er mange i Flora som er veldig glad for den innstillingen. Jeg hadde tenkt å flagge i dag, men tror jeg skal utsette det til etter Stortinget sin behandling, smiler han.

– Jeg har og fått mange tomler opp på gata, mange som smiler og klapper meg på skuldra. Det har vært veldig kjekt, sier Teigen.