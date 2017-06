Har samlet inn nesten 40.000 kroner til syrisk familie

Innsamlingsaksjonen ble startet av Tone Holvik-Eriksen fra Måløy onsdag og ligger ute på nettstedet www.spleis.no.

Foreløpig har det blitt samlet inn nærmere 40.000 kroner fra ulike givere via nettstedet.

– Mine venner fra Syria har igjen sett hjemmet sitt brenne. Først der, og nå også her i Måløy, hvor de har bodd i ca. 2 år. Det er ikke mistanke om noe kriminelt. Familien på fem består av mor, far, og barn på alder 1, 5 og 6. De har ikke hatt innboforsikring, og står dermed på null igjen etter at de endelig hadde begynt å smått bygge opp et godt liv for seg selv og familien. Barna trenger sårt penger til klær, sko og leker, og foreldrene har behov for klær, sko, møbler og hvitevarer, skriver Holvik-Eriksen på nettstedet.