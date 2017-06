Sier ja til Kinn

Det er FrP, Venstre og Ap som har sikret flertallet, ifølge NRK . Høyre stemte i mot.

Bremanger blir ikke tvunget sammen med de to kommunene.

– Jeg synes dette er gledelige nyheter. Jeg har allerede fått melding fra en dame i Måløy som sa vi burde heise flagget, sier Vågsøy-ordfører Kristin Maurstad (Ap) om innstillingen fra kommunalkomiteen til Stortinget.

– De har tatt hensyn til to kommuner som frivillig ønsker å slå seg sammen, og som begge har politiske vedtak i ryggen. Dette synes jeg var fornuftig av Stortinget, sier Maurstad.

Bremanger er som kjent ikke en del av innstillingen fra komiteen om nye Kinn kommune.

– Jeg synes det er fornuftig å ikke tvinge Bremanger inn i noe de ikke ønsker. Det er helt i tråd med det våre vedtak, sier Maurstad.

Innstillingen fra kommunalkomiteen skal behandles i Stortinget neste uke.

Ingjerd Schou (H) i kommunalkomiteen bekrefter overfor Fjordenes Tidende at det var Frp, Venstre og Arbeiderpartiet som sikret et flertall for Kinn kommune i komiteen. Høyre stemte imot. Bjørn Lødemel (H) fra Hornindal, som også sitter i kommunalkomiteen, har ikke vært tilgjengelig for en kommentar etter avstemmingen i dag.

Bremanger-ordfører Audun Åge Røys (H) sier han er fornøyd med at det ikke ble tvang, samtidig som politikerne i kommunen er klare over at dette er en innstilling, og ikke et vedtak.

– Frykter du et annet utfall om en uke?

– Nei, det tror jeg ikke.

