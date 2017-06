Presenterer planar for tunnelmassane

Difor inviterer dei til eit informasjonsmøte 8. juni på Åheim.

– Fleire prosjekt er under planlegging, og kommunen vil saman med dei andre aktørane presentere sine tankar og idear rundt moglegheitene som det ligg til rette for, heiter det i ei pressemelding.

Ønskjer annan bruk av massane Ingebrigt Berget (Sp) ber om at massane frå Stad skipstunnel blir nytta til kryssing av Syltefjorden.

Kommunen har starta reguleringsprosessar med tanke på å kunne ta imot opptil 2 mill. kbm tunnelmasse, og eitt av desse prosjekta er utviding av industriområdet på Fiskåholmen med inntil 1 mill. kbm.

– Vanylven kommune ser store moglegheiter ved realiseringa av Stad skipstunnel og vil arbeide målretta for etableringar som kan gje ringverknader for reiseliv og næringsetablering. Byggetida for prosjektet er rekna til fem år, og det hastar med å kome i gang med planlegginga, heiter det vidare i pressemeldinga.

Børholmen AS vil på møtet på Åheim også nytte høve til å presentere eit prosjekt for etablering av eit visingssenter/hotell på Børholmen, som ligg midt i innløpet til Kjødepollen og tunnelinnslaget på nordsida.