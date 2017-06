Sponheim blir fylkesmann

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfesta fredag 2. juni at hovudsetet for regionen Vestlandet skal vere på Leikanger. Dette oppfyller eit viktig punkt i den framforhandla intensjonsavtalen mellom Sogn og Fjordane og Hordaland.

– At hovudsetet for fylkesmannsembetet skal vere i dagens Sogn og Fjordane er eit svært viktig element i oppfølginga av intensjonsavtalen mellom fylka. Dette har vore eit absolutt vilkår frå forhandlingsutvala og begge fylkestinga si side. Eg er glad for at vi har blitt lytta til. Dette er ein seier, og noko vi har jobba lenge for, seier fylkesordførar i Sogn og Fjordane Jenny Følling i ei pressemelding.

Intensjonsavtalen mellom dei to fylka vart signert 17. januar i år, og vedtatt i fylkestinga 2. og 3. februar.

Her legg dei to fylkeskommunane til grunn at fylkesmannsembetet skal ha ei desentralisert forvaltning lokalisert i dagens fylke, med leiing frå Sogn og Fjordane.