Vil at private skal finansiere gangbrua

I rådmannen sitt framlegg gjekk det fram at Eid kommune skulle bygge ei gangbru over Fargarelva i nærleiken av Sagaparken. Den stipulerte kostnaden var 1 million kroner. Det var ein føresetnad at private skulle vere med å finansiere 30 prosent av kostnadane.

I formannskapet fremja Tore Hjelle (H) på vegner av Høgre og Venstre eit alternativt framlegg der det heiter blant anna at «Eid kommune ønskjer å utbetre området ved Fargarelva og Sagaparken, samt legge til rette for at det kan byggast ei privat finansiert gangbru over Fargarelva. Eid kommune utfører asfaltering av kommunalt areal vest for vekslarhuset. Kostnaden for dette er rekna til kr 500.000,- eks mva., og finansieringa vert handsama i samband med sak om budsjettendring, juni 2017».

- Vi må ta oss råda til å ha ein god skule Fellesframlegget frå formannskapet vart samrøystes vedteket i behandlinga av budsjettet for 2017 i kommunestyremøtet i Eid.

Dette framlegget fekk fem røyster og vart vedteke.

Sigurd Reksnes (Sp) la fram eit forslag om å utsette saka til budsjettprosessen til hausten. Dette framlegget fekk fire røyster og fall.