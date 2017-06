Politiet advarer mot svindel-SMS

- Er du så "heldig" at du har fått denne meldingen på mobiltelefonen din uten å ha tippet Eurojackpot, så har du mest sannsynlig ikke vunnet en million euro. Tvilsomt også om du skulla ha tippet, heter det imeldingen fra lensmannskontoret.

I tekstmeldingen står det at man skal sende en kode til en e-postadresse for å motta en sjekk. Politiet advarer mot dette og slår fast at det er svindel det er snakk om.