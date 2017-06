I samband med at Eid skal ut av Nordfjord Havn IKS, har dei tatt kontakt med Bremanger om eit administrativt vertskommunesamarbeid om oppgåver etter hamne- og farvassloven. Administrasjonen har hatt fleire møte med Eid og det er i fellesskap utarbeidd forslag til avtale. Eid kommune betaler for tenestene etter tidsbruk.

Formannskapet i Bremanger hadde få innvendingar til avtalen. Berre Marius Strømmen (Sp) uttrykte noko bekymring.

– Det er positivt at vi er ein attraktiv partnar for hamnesamarbeid. Men eg må stille spørsmålet til rådmannen, kvifor skjer dette og kva skjer med Nordfjord Havn? Det heile verker litt betent i forhold til Vågsøy, trakkar vi på tær no?

– Bakgrunnen er Seawalken på Eid, som vert bygd i delvis privat og offentleg regi. Eid har fått beskjed om at gjer dei dette, så kan dei forlate samarbeidet. Vi skal drive forvaltingsarbeid, og treng ikkje frykte noko som helst. Vi kan selje ei teneste og tilby kompetanse som blir etterspurt, sa Tom Joensen.