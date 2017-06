– Tenk sikkerhet og skap gode minner til sjøs

– I fjor var det 26 familier som mistet noen de var glad i. Det er færre enn året før, men målet vårt er at ingen skal miste livet når de er ute med fritidsbåt i sommer. For å klare dette må vi ha hjelp av deg, skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

Bruk av vest er kanskje det viktigste enkelttiltaket for å bedre sikkerheten. I 2015 vedtok Stortinget et påbud om bruk av vest i båter under 8 meter. En skal også, som før, ha vester med til alle i båter over 8 meter. Det er fremdeles oss voksne menn som er problemet her og det vises igjen på ulykkesstatistikken. Sjøfartsdirektoratets humoristiske kampanje i år sier at ingenting er så attraktivt som en mann i vest. Dette viser at vi tar ansvar og setter trygghet først.

Vær en sjømann

For å kunne ta vare på seg selv og andre til sjøs er det viktig å opparbeide seg ferdigheter og kompetanse. Båtførerprøven gir deg grunnleggende kompetanse innen sjømannskap, navigasjon, sjømerker, håndtering av nødsituasjoner og regler som finnes til sjøs. Er du født 1. januar 1980 eller senere og skal føre båt over 8 meter eller med motor større enn 25 Hk, er båtførerprøven obligatorisk. Vi anbefaler likevel alle som skal føre fritidsbåt om å ta båtførerprøven. Dette vil gi deg kunnskaper som bedrer opplevelsen av å være til sjøs, samt at både du og andre som er på sjøen er tryggere. Med båtførerbeviset kan du føre båter opp til 15 meters lengde.

Vår statistisk viser at det er en klar sammenheng mellom bruk av alkohol og ulykker på sjøen. Et godt råd er å ta på vesten og vente med festen til båten er fortøyd for natten.

Ha utstyret i orden

Du kan selv gjøre en innsats for å øke sikkerheten om bord. Allerede ved båtpussen legges grunnlaget for en trygg båtsesong. For de som har motor om bord, er det viktig å se over denne eller søke profesjonell hjelp til overhaling. Motorstans og lekkasjer kan føre til situasjoner som krever rask reaksjon for å unngå havari. Sørg derfor for at viktig utstyr som øsekar, reservekanne med drivstoff, dregg og årer er på plass. De kan forhindre at en vanskelig situasjon utvikler seg til en krise. Mister man strømmen på nattestid er en lommelykt gull verdt, og en kraftig, skarp kniv må til om tauverk setter seg fast i propellen.

Tenk gjerne over hvilke andre hjelpemidler som kan være lurt å ha i båten. En dødmannsknapp øker sjansen for at båten holder seg i nærheten om du skulle falle over bord. Særlig er dette viktig om du er alene. Å øve på fall-over-bord-situasjoner er heller ikke dumt. Det er flere måter å komme seg opp i båten på, samtidig som du får testet hvordan flytevesten fungerer i vann. Det er også smart å legge mobilen i en vanntett pose.

Sjøvettreglene er også lure å ha med seg på tur:

1. Tenk sikkerhet. Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

2. Ta med nødvendig utstyr. Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

3. Respekter vær og farvann. Båten må bare benyttes under egnede forhold.

4. Følg Sjøveisreglene. Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

5. Bruk redningsvest eller flyteplagg. Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.

6. Vær uthvilt og edru. Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.

7. Vis hensyn. Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.