– Universell utforming må opprettholdes i NTP

17 prosent av Norges befolkning har en funksjonsnedsettelse. I en undersøkelse gjort av Sintef (2015) sier 46 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne at transport er en utfordring i hverdagslivet.

– Om NTP skal følge opp egen intensjon om at «alle trafikantgrupper skal tilbys et pålitelig transportsystem hele året» må ambisjonsnivået på universell utforming og tilgjengelighet økes, sier Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon sin generalsekretær Lilly Ann Elvestad.

– Et hovedproblem for mange er å komme av og på transportmiddelet. Derfor er universell utforming og tilgjengelighetskrav viktig i denne frihetskampen. Dessverre finnes det få indikasjoner på økt satsing på universell utforming og tilgjengelighet i NTP.

Holdeplasser ikke tilpasset transportmidlene

FFO har lenge samarbeidet med Jernbaneverket og Vegdirektoratet om universell utforming. Bussholdeplassene og perrongene er ikke tilpasset transportmidlene. På 17 år er 28 stasjoner blitt universelt utformet, mindre enn to i året. For holdeplasser gjenstår mange tusen. Med denne fremdriften vil busser og tog gå ut på dato før alle stasjoner er ferdig universelt utformet. FFO mener at forslag til ny NTP ikke tar grep for å få fart på dette.

Transportetaten må bli tilgjengelig innen 2025

– Universell utforming må opprettholdes som hovedmål i NTP, sier Elvestad.

– Universell utforming er et høyere ambisjonsnivå enn «bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet», og må settes som hovedmål i NTP.

Det må satses målrettet og effektivt på å gjøre transportetaten tilgjengelig innen 2025 og universelt utformet innen 2035, slik FFO anbefaler i vårt politiske notat "Veien til et universelt utformet samfunn".

FFO er Norges største paraplyorganisasjon, og har 82 medlemsorganisasjoner med over 335 000 medlemmer totalt. FFO jobber for rettigheter og levekår for funksjonshemmede og kronisk syke.