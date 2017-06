Bremangerlandet vindpark får likevel konsesjon

Tillatelsen omfatter et vindkraftverk på inntil 80 MW, tilsvarende årsforbruket til rundt 12 500 husholdninger (250 GWh).

– Bremangerlandet vindkraftverk er et prosjekt med svært gode økonomiske forutsetninger for å bli realisert. I Bremanger kommune ønskes dette vindkraftverket velkommen, og prosjektet har også stor regional oppslutning, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) i en pressemelding fra departementet.

Vindkraftanlegget skal ligge i et fjellområde på øya Bremangerlandet. Søknaden om bygging av Bramangerlandet vindkraftverk ble avslått av NVE i desember 2015, og påklaget til Olje- og energidepartementet.

Ser flere fordeler

Departementet har foretatt en samlet vurdering og avveining av fordelene og ulempene ved en utbyggingen.

Beregninger viser at prosjektøkonomien er blant de aller beste av de vindkraftprosjekter som er gitt konsesjon de siste årene. Dette er veid opp imot negativ påvirkning på fugl, og at også landskap, enkelte verdifulle kulturmiljøer og friluftsliv vil bli påvirket negativt.

Det legges til grunn at etablering av vindkraftverket ikke vil komme i konflikt med nasjonale forvaltningsmål for naturtyper og arter. Etter en helhetsvurdering har departementet konkludert med at fordelene ved vindkraftverket er større enn skader og ulemper det kan medføre.

I konsesjonen er det satt vilkår om for- og etterundersøkelser av fugletrekk over planområdet. I anleggsperioden skal det tas hensyn til hekkende sårbare og truede fuglearter. Forsvarets interesser i området og Norkrings sender på Steinsfjellet må det også tas hensyn til ved prosjekteringen.

Lokale politikere er glade for avgjørelsen.

– Jeg er svært glad for at Bremangerlandet Vindkraftverk får konsesjon for utbygging av et svært lønnsomt prosjekt, som også vil gi de andre vindkraftprosjektene i samme område et viktig løft. Bremangerlandet Vindkraftverk har stor lokal og regional oppslutning, og det er avgjørende i slike saker. Bremanger kommune og Vestavind Kraft AS har gjort et godt og grundig arbeid med konsesjonssøknaden, og det har vært kjekt å kunne følge opp deres arbeid inn mot politisk ledelse i departementene, sier stortingsrepresentant Bjørn Lødemel (H).

– Dette er hyggelige nyheter, dette har vi ventet på. Kommunen og fylkeskommunen med flere har framhevet næringsmuligheter, økonomiske ringverkninger og økt sysselsetting. Tiltaket vil gi grunnlag for eiendomsskatt, økt utnyttelse av utmarksressurser og inntekter for grunneiere. Og så må jo det også nevnes at fylkesvegen må bli utbedret som en konsekvens av dette. En slik oppgradering av infrastrukturen vil være en viktig og positiv ringvirkning for lokalsamfunnet, sier stortingskandidat for Frp Britt Dalsbotten.

– Dette er et vindkraftverk med svært god lønnsomhet som vil bety mye for Bremanger kommune. Statsråd Terje Søviknes i Olje- og energidepartementet er svært opptatt av å utnytte det potensialet vi har i Sogn og Fjordane innen vind- og vannkraft noe som betyr mye for verdiskapingen i vårt fylke, seier fylkesleder i Frp Lars Svein Drabløs.