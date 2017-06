«Selja» kan bli det nye kommunenavnet

– Det har vært en lang prosess, og det var en samlet vurdering som gjorde at vi endte opp på dette, sier varaordfører Eli Førde Aarskog (H) i Eid kommune til Fjordenes Tidende.

Hun er leder for navneutvalget som den siste tiden har arbeidet for å komme med en tilråding til politikerne og administrasjon om hva nye Selje-Eid skal hete.

Det nye kommunenavnet skal behandles i kommunestyrene i Selje og Eid 22. juni.

Etter innspill fra innbyggere og Språkrådet, sto det først mellom Selja, Eid og Stadt. Til slutt endte utvalget opp med Selja.

– Hovedgrunnen er de rike forestillingene om tradisjon, kultur og historie som navnet Selja vekker. (...) Selja var et kulturelt midtpunkt og et mål for langtreisende pilegrimer. (...) Navnet Selja har derfor - reint kulturhistorisk - den høyeste status og prestisje av alle stedsnavn i Nordfjord, heter det i tilrådningen fra navneutvalget.

– For folket i Selje og Eid ville Selja blitt et nytt - eller «gammeltnytt» - navn som kunne få allmenn tilslutning og aksept. (...) Det vakre Selja-navnet har ventet i 500 år på å få et nytt liv. La oss ta det i bruk nå.