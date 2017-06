– Vi synest det er veldig kjekt å lage til eldredag. Spesielt når ein ser at dei eldre set så stor pris på det, seier Kristoffer Nordheim.

Russen ved Måløy vidaregåande skule har som tradisjon å invitere til eldredag med mat, kaffi, kaker, underhaldning og sosial samvær. I år var ikkje noko unntak.

– Dette er ein fin tradisjon, og vi håpar at skulen fortset med dette. Vi har rolege dagar mellom eksamen, og har tid til å gjere dette, seier Nordheim, som er svært nøgd med at kring 70 pensjonistar, eldre og bebuarar på Kulatoppen omsorgssenter kom for ei triveleg stund i kantina på skulen.

Russen organiserte henting og bringing for dei eldre, og hadde fått Håkon Kongshaug til å stå for den musikalske biten av underhaldninga. I tillegg var det fellessong og quiz. Russen fekk også skryt for dagen.

– Ei av dei frammøtte reiste seg og skrytte av russen som brukar gjere dette, at det er ein fin tradisjon. Vi fekk også mykje positiv tilbakemelding då vi serverte maten, at den var god, at det var kjekk underhaldning og at det var ei triveleg atmosfære, seier Nordheim.