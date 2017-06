Følg det avgjørende møtet direkte fra klokken 10.00

«Endringer i kommunestruktur» er den første på sakslisten til debatten i Stortinget som starter klokken 10.00 torsdag.

Det har lenge vært klart at Eid og Selje vil få grønt lys for sine planer om en sammenslåing fra 2020. Sist uke ble det klart at Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre, som samlet har flertall i Stortinget, også vil si ja til sammenslåingen av Vågsøy og Flora selv om Bremanger ligger mellom de to kommunene.

Kommunereformen vil bli behandlet samtidig som saken om regionreformen i Stortinget torsdag. Sogn og Fjordane er som kjent enige med Hordaland om en sammenslåing fra 1. januar 2020 og får etter all sannsynlighet klarsignal til å gjennomføre disse planene i dag.

