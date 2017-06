I overkant av 30 aksjonærer var samlet i Måløy onsdag 7. juni for å delta på generalforsamlingen, der også to nye næringslivsrepresentanter fra Eid og Selje valgt. Som representant fra næringslivet i Eid kommune ble John Olav Lefdal valgt.

– Det er et ønske om mindre politisk styring av vekstselskapet, og mer fokus på næringsutviklingsprosjekt. Det er også tydelig at kommunereformen har satt sine spor i arbeidet til Nordfjord Vekst.

Ove Kjøllesdal i Eid Elektro ble valgt som vara for Lefdal. Som representant fra næringslivet i Selje ble Olav Steimler valgt. Steimler er daglig leder for Arctic Linefish AS i Ervik Havfiske Gruppen. Trond Inge Kvernevik i Fiskevegn er vara for Steimler.

Nordfjord Vekst sitt styre for den kommende periode ser da slik ut:

Leder: Kåre Furnes. Vara: Einar Rune Sætren Nestleder: Olav Steimler. Vara: Trond Inge Kvernevik Styremedlem: John Olav Lefdal. Vara: Ove Kjøllesdal Styremedlem: Per Jørgen Silden. Vara: Odd Rune Heggelund Styremedlem: Kristin Maurstad. Vara: Kristian Skibenes Styremedlem: Eli Førde Aarskog. Vara: Alfred Bjørlo Styremedlem: Jan Vidar Smenes. Vara: Stein Robert Osdal

I tillegg har følgende personer observatørstatus i styret: