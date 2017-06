Stortinget sa ja til Kinn og Eid-Selje

Etter en over ni timer lang debatt gikk Stortinget enstemmig inn for å blant annet slå sammen Eid og Selje. Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre sine representanter sørget for flertall for sammenslåingen av Vågsøy og Flora. Stemmefordelingen var for øvrig 92-77, hvilket betyr at en én representant fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet eller Venstre stemte mot sammenslåingen.

Bremanger og Vanylven får i denne omgang fortsette som egne kommuner. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane skal utrede Bremangers framtid som egen kommune de neste månedene før det nye Stortinget til høsten tar stilling til om Bremanger kommune bør være en del av Kinn kommune.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjentok torsdag sitt løfte om å oppheve eventuelle tvangssammenslåinger om de får regjeringsmakt etter høstens stortingsvalg.

Vågsøy-Flora og Eid-Selje skal nå oppnevne fellesutvalg som skal starte planleggingen av sammenslåingen som er 2,5 år unna.

I Sogn og Fjordane ble Sogndal, Balestrand og Leikanger tvangssammenslått med 86 mot 85 stemmer. Førde, Gaular, Naustdal og Jølster ble enstemmig slått sammen. Det samme ble Hornindal og Volda.

