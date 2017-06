Zephyr fekk nei til Vågsvåg vindpark

Zephyr søkte 21. november 2011 om løyve for Vågsvåg vindkraftverk.

8. oktober 2014 fekk dei konsesjon frå NVE for inntil 24 MW installert effekt. Fleire friluftsorganisasjonar klaga inn vedtaket, og Fylkesmannen kom også med motsegn, men NVE fann ikkje grunn til å gjere om på det. Olje- og energidepartementet (OED) gjennomførte synfaring i juni 2015.

Bremangerlandet vindpark får likevel konsesjon Olje- og energidepartementet har i dag gitt Bremangerlandet Vindpark AS konsesjon til bygging og drift av Bremangerlandet vindkraftverk i Bremanger kommune.

Og etter behandling tek OED no klaga til følgje og avslår Zephyr sin søknad om løyve.

Departementet meiner mellom anna at den samla belastninga som følge av mange vindkraftverk langs kysten av fylket blir for stor. Dei viser til Mehuken I og II i Vågsøy, Okla og testområde Stad i Selje, og Hennøy, Guleslettene og Bremangerlandet vindpark i Bremanger.

OED har også lagt vekt på at Fylkesmannen meiner prosjektet er i strid med nasjonale retningslinjer for vindkraft verk og med regional plan for vindkraft i fylket. Dei meiner større utbyggingsområde enn dette skal prioriterast og at planområdet er i eit område som ikkje er vurdert som aktuell for slik utbygging.

OED meiner også at området har stort konfliktpotensial når det gjeld landskap og naturmangfald. Dei nemner spesielt presset på havørn, kongeørn og andre sjøfuglar i området.

Så sjølv om det er gode vindressursar i området, positive ringverknader og positiv haldning frå kommunen, meiner OED at ulempene overstig fordelane ved dette prosjektet.

Vedtaket er endeleg.