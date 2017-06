Naboene er bekymret for asbest

– Vi har hatt et tilsyn og det umiddelbare inntrykket er at det ikke er noen asbestfare, slår Selje-rådmann Ørnulf Lillestøl fast.

Han understreker at kommunen fortsatt venter på en skriftlig rapport, men at alt tyder på at det ikke skal være noen helsefare for naboene i området.

– Slik det ligger an nå, så er konklusjonen at det ikke er noen helsefare. Naboene har vært bekymret, men vi kan betrygge dem med at det ikke er noen helsefare i området, sier Lillestøl og legger til:

– Det har nok vært en spredning av asbest under selve brannen, og kanskje rett etterpå, men når det ligger i ro slik det gjør nå, så er det ikke noen helsefare.

Han forteller også at sikringsgjerdet rundt branntomta blir stående en stund fremover.

Forkastet anken til Selje Hotel-siktet En av de tre brødrene som er siktet for å ha startet brannen på Selje Hotel i november 2016 er fengslet i fire nye uker.

Det var i slutten av november 2016 at det tok til å brenne på Selje Hotel. Tre personer er siktet for å ha stått bak brannen, og alle er sentrale i driften av hotellet. En av dem, hotellsjefen, har innrømmet å ha tent på hotellet.

Alle de siktede er varetektsfengslet fram mot midten av juni. Hovedforhandling er forhåndsberammet til tre uker fra midten av september 2017.

Mener eierne tappet hotellet for penger før brannen Politiet jobber med en teori om at eierne av Selje Hotel tappet hotellet for penger før brannen.

Konkurs

I slutten av mai ble AS Selje Hotel slått konkurs av to tidligere ansatte som hadde utestående lønns- og feriepengekrav.

Hotellet er slått konkurs AS Selje Hotel er slått konkurs.

Kreditorer med utestående beløp kan melde inn krav til boet fram til 23. juni. Selje kommune er en av dem med krav.

– Vi jobber med å skaffe en fullstendig oversikt over summen, sier Selje-rådmannen og forklarer at summen blant annet består av kommunale avgifter og dagmulkter som har gått fortløpende siden 1. mai, da kommunen satt frist til eierne om opprydning på tomta.