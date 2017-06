No kan ein søke om midlar

Det var 6. mai at motorsykkelklubben frå Bremanger arrangerte si årlege MC-parade mot mobbing. No ønskjer dei å nå ut til potensielle søkarar for å dele ut overskotet.

Kjempar mot mobbing lokalt MC-klubbar frå Høyanger i sør til Stryn i nord køyrte parade Svelgen-Kalvåg saman med Njords men for å markere sin motstand mot mobbing.

– Vi ønskjer lag, foreiningar og andre som driv målretta arbeid mot mobbing av barn og unge i kommunen velkomen til å søke. Søknaden skal innehalde ein beskriving av prosjektet eller anna arbeid retta mot mobbing, seier Larsen, som vil takke kommunen, næringslivet, alle som bidrog med underhaldning og tilreisande MC-klubbar, MC-entusiastar og bygdefolket for deltakinga.

Søknadsfristen er sett til 15. juni.