Ble hedret med medalje for tro tjeneste

Forrige helg ble han hedret med Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste i de to Måløy-selskapene.

I mange år har han alene hatt ansvaret for vaktmesterfunksjonen på mange av selskapenes bygg i sentrum av Måløy. Arbeidsmengden har vokst de senere årene og når han nå går over i pensjonistenes rekker, står det tre andre kollegaer klare til å videreføre jobben med oppgradering og vedlikehold av byggene.

– Kjell fortjener virkelig den anerkjennelse og den heder som medaljen symboliserer. Vi er svært takknemlige over å ha hatt en så lojal, trofast, pålitelig og så dyktig medarbeider, sier Svein Skibenes som stod for prisutdelingen.

– Han står for alle de verdiene vi ønsker å assosiere oss ved – et godt utført arbeid, høy kvalitet og stolthet over yrket og arbeidsplassen. Han er en god rollemodell for oss alle. Det er ikke en selvfølge i dag at en god medarbeider står i samme jobb, i samme selskap i 32 år.

Medaljen for lang og tro tjeneste er en unik utmerkelse med lange tradisjoner, og er tildelt helt siden 1888. Det kongelige Selskap for Norges Vel tildeler Medaljen for å synliggjøre og verdsette menneskers innsats i arbeidslivet, ifølge pressemeldingen.