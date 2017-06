Pengedryss til turstier

– Dette er en stor nyhet, fordi det gjør nærfriluftslivet mer tilgjengelig for flere. Å gå tur er den aktiviteten flest nordmenn ønsker å drive med, og derfor er det helt avgjørende at vi sikrer at flest mulig oppdager turstiene i sitt nærområde, sier styreleder i DNT, Berit Kjøll.

Synliggjøring av stier i nærområdene

Regjeringen åpner nå for at det skal bli mulig å søke om tilskudd fra spillemidlene til skilting og merking av eksisterende stier. Kulturminister Linda Hofstad Helleland offentliggjorde nyheten under åpningen av Den Norske Turistforenings landsmøte i Kristiansand.

– Dette er noe jeg vet DNT har ønsket seg lenge, så jeg er veldig glad for at vi nå kan tilby denne ordningen og på den måten være med på å støtte opp om turgleden og entusiasmen som finnes over hele Norge, sier Helleland.

Merket 25.000 km turstier der folk bor

Tidligere har det vært vanskelig å finne midler til å skilte og merke eksisterende stier i andre områder enn på fjellet. Derfor ble Turskiltprosjektet startet opp i 2014, et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og Fylkeskommunene gir økonomisk støtte til merking og skilting av turruter der folk bor. Prosjektet har siste tildeling i 2017.

– Siden prosjektet ble satt i gang har det blitt merket om lag 25 000 km med turruter, og det har avdekket et stort behov og interesse for synliggjøring av turmuligheter i byer og tettsteder. Nettopp derfor er nyheten fra regjeringen så viktig. Merking og skilting av turstier er et effektivt og godt tiltak for å få flere til å drive med friluftsliv, og et fantastisk tiltak for folkehelsen, sier Berit Kjøll.

Mer til hyttene

Maksimalt tilskuddsbeløp til overnattingshytter har til nå vært 2 millioner kroner, over ti år. Denne totalrammen har ikke vært tilstrekkelig justert opp i tråd med prisveksten eller med økte offentlige krav til bygg. Ekstra gledelig var det da kulturminister Helleland i tillegg offentliggjorde Helleland at tilskuddssatsen for spillemidlene til overnattingshytter vil øke med 50 prosent, fra 2 til 3 millioner kroner.