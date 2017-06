Båt gikk på grunn ved Refviksanden

Brannvesen, politi og redningsskøyta Halfdan Grieg rykket ut til Refviksanden etter melding om at en fritidsbåt hadde gått på grunn bare få meter fra stranda.

- Det er langgrunt der, og det ser ut til at båten har kjørt seg fast, sier Kai Henning Myklebust ved operasjonssentralen i Vest politidistrikt.

Politet fikk melding for kort tid siden fra noen som gikk tur i området om at det ble ropt hjelp fra en mindre fritidsbåt som lå like utenfor stranda.

- Det er en liten åpen båt, med to eller tre personer ombord, som drev fiskeaktivitet, sier Myklebust.

Det er ingen fare for liv eller helse så langt politiet vet.

- Det er ingen dramatikk, men vi vet ikke helt sikkert før vi har oppnådd kontakt med dem, men politi, brannvesen og redningsskøyta er der nå.