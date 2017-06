frontpage / Nyheter Gir unge fiskere muligheten

- Fremtidens sjømatnæring behøver kompetente unge fiskere. Jeg har derfor bestemt at det skal lyses ut inntil femten nye rekrutteringskvoter for 2018, en økning på 50 prosent fra de foregående årene, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).