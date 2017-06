Tyskere på grunn mest lest

For andre gang på få uker måtte tyskere i fritidsbåt få hjelp av redningsskøyta. Denne gangen hadde fiskerne kjørt seg på grunn 40-50 meter utenfor Refviksanden i Vågsøy.

Brannvesen, politi og MOB-båten rykket ut for å hjelpe , og Simrad Buholmen måtte trekke båten av grunn og ut til havs igjen.

Dette ble fjt.no sin mest leste sak i uka som gikk.

Andre lokale nyheter var også interessant for leserne.

At Hoddeviksanden ble rangert som en av Norges vakreste strender på God Morgen Norge fikk nest mest lesere.

At Kjell Monsen ble hedret for 32 år i tjeneste som vaktmester for Sætren Eiendom og Måløy Eiendomsutvikling var det også mange som ville lese.

Nye tilbud og tjenester lokalt er alltid godt lesestoff, og denne uka kunne vi lese at det nystartede enkeltmannsforetaket Furnes Vedlikehold allerede ser at det er behov for tjenestene de leverer innen gravstell og generelt vedlikehold.