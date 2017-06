Nedleggingen av veien er foreslått å skje over en periode på ti år.

Slik blir været under Måløydagene Denne helgen går årets utgave av Måløydagene av stabelen på Torget i Måløy.

Under formannskapsmøtet i Selje forrige torsdag kom det imidlertid fram at man muligens kan søke om midler fra et kulturminnefond ettersom området ligger i det som er definert som et kulturlandskap.

Innspillet er en del av framlegget til prioriteringsliste for den kommunale trafikksikkerhetsplanen i Selje.