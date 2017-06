Golfklubben søkte om tilskudd på 92.000 kroner til nedbetaling av lån, samt 60.000 kroner til vedlikehold og oppgraderinger. Det fikk de som sagt avslag på.

Representant Judith Kvåle (Tvp) foreslo imidlertid at administrasjonen utreder muligheten for at kommunen kan opprette et kulturfond der lag og organisasjoner på lik linje kan søke om midler.

Framlegget fra Kvåle fikk støtte fra resten av formannskapet.