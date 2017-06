Slik blir været under Måløydagene

Arrangørene av festivalen har i år bestemt seg for å flytte teltet fra Larsmarka til Torget. Teltet blir stående i full strekk på Torget under Måløydagene.

Fredag kommer Åge Sten Nilsen og hans ensemble tilbake til Måløy med jubileumsforestillingen «The Show Must Go On X».

De foreløpige værmeldingene viser at det kommer til å bli regn denne dagen, og at temperaturene vil ligge på rundt 14 grader i Måløy, ifølge yr.no.

Lørdag er det også meldt om regn. Temperaturene vil ligge på rundt 13 grader.

Resten av uken er det også meldt om overskyet vær og regn i Måløy, med unntak av onsdag.

Detaljert værvarsel