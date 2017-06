Fra og med i dag er det DAB som gjelder

Fra 21. juni blir FM-nettet stengt for NRK i Sogn og Fjordane. For P4, Radio Norge og lokalradio er datoen 15. september.

Det betyr at man må gå over til DAB-radio for å få inn sendingene fra disse kanalene.

Håpar interessa ikkje dabbar av Trass i innføringa av DAB, og dermed større konkurranse frå fleire kanalar og skarpare lyd, vil ikkje Nordfjord Nærradio over på den nye radiobølga.

Slik ser FM-slukkingen ut i resten av landet (For NRK):

11. januar: Nordland

8. februar: Trøndelag og Møre og Romsdal

26. april: Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland

21. juni: Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

20. september: Oslo, Østfold, Vestfold og Akershus

13. desember: Troms og Finnmark