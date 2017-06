I dag får vi vite hva den nye kommunen skal hete

Både navnet på den nye storkommunen og hvem som skal sitte i fellesnemnda skal avgjøres under dagens møte.

Formannskapet i Selje har gjort vedtak om at "Stad kommune" blir det nye navnet, mens politikerne i Eid ikke ble enige under formannskapsmøtet forrige uke og har derfor sendt et åpent vedtakt videre til kommunestyret.

DIREKTESENDING: Følg det felles kommunestyremøtet øverst i saken, eller via denne linken.

Fra klokken 09 blir det et felles kommunestyremøte på Eid Rådhus. Her blir det felles drøftinger om sakene som er knyttet til kommunesammenslåingen.

Fra klokken 11.30 blir det separate kommunestyremøter for Selje og Eid. Kommunestyret i Selje skal møtes på Nordfjord Hotell, mens Eid har kommunestyremøtet i kommunestyresalen på rådhuset. Sistnevnte møte skal også streames.

Det hele avsluttes med nok et felles kommunestyremøte klokken 16. Møtet blir ledet av fylkesmann Anne Karin Hamre. I denne delen av programmet er det bestemt at møtet enten holdes ved uteamfiet på Malakoff, eller på Nordfjord Hotell. Her blir det en formell markering av ebtableringen av den nye kommunen, samt kulturinnslag fra Line Dybedal, Eid Mannskor og Indigo Child.