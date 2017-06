I morgen kommer skattepengene

Åtte av ti lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i første pulje, altså denne uken, ifølge Nettavisen.

Av skattytere som får tilgodeskatt, vil de aller fleste få pengene på konto på torsdag.

Neste dato for oppgjør er 2. august og etter dette er det løpende oppgjør frem til 25. oktober.

For de som får restskatt, må første innbetaling skje allerede 20. august. Andre termin er 24. september. Restskatt over 1.000 kroner deles opp i to terminer.