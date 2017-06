Sjekk hvor mange billetter som er solgt

Liv Hilde Gotteberg på Classics i Måløy forteller at billettsalget til Måløydagene virkelig har tatt seg opp denne uken.

– Det er de siste dagene det virkelig har blitt solgt billetter. Det er slik det pleier å være hvert år, sier Gotteberg.

Måløydagene har nå passert godt over 350 solgte billetter til showet i teltet på fredag, når Åge Sten Nilsen og hans ensemble kommer tilbake til Måløy med jubileumsforestillingen «The Show Must Go On X».

– Det suser avgårde nå, smiler hun.

Det er også mange som har sikret seg billetter til lørdagsshowet i teltet på Torget.

– Det begynner å nærme seg det samme antallet solgte billetter til lørdag, men det er fortsatt plass til flere, forteller hun.

Arrangørene av festivalen har i år bestemt seg for å flytte teltet fra Larsmarka til Torget. Teltet blir stående i full strekk på Torget under Måløydagene.