Eid går for «Stad»

25 av til sammen 29 representanter i kommunestyret gikk for dette navnealternativet da kommunestyret stemte over saken i dag.

Politikerne stemte over til sammen tre forslag; Stad, Selja og Eid. Sistnevnte fikk fem og Selja fikk seks stemmer.

Du kan følge kommunestyremøtet i Eid direkte via denne linken.

Til slutt ble Stad vedtatt med 25 stemmer. 13 representanter ønsket imidlertid at skrivemåten skulle være "Stadt", men dette falt mot 16 stemmer for å skrive navnet "Stad".

Selje-Eid: Går bort fra «Selja» og foreslår nytt navn Formannskapet i Selje mener nye Selje-Eid bør hete Stad kommune. Det er noen av representantene i Eid enige i.

Tidligere i dag hadde Eid og Selje et felles kommunestyremøte der de brukte store deler av møtet på å drøfte navnesaken. Deretter gikk de to kommunestyrene til hvert sitt separate møte.

Kommunestyret i Selje skal også stemme over hva det nye kommunenavnet skal bli. Formannskapet i Selje har tidligere hatt et enstemmig vedtak om at den nye kommunen skal hete "Stad kommune".

Vi oppdaterer saken.