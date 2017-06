Fleire tunnelar skal få DAB

Onsdag 21. juni slutta NRK å sende på FM-nettet i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Litt bak i løypa, frå 15. september, sluttar også andre kanalar som Radio Norge, P4 og dei fleste lokalradioar sine sendingar på FM-nettet.

Håpar interessa ikkje dabbar av Trass i innføringa av DAB, og dermed større konkurranse frå fleire kanalar og skarpare lyd, vil ikkje Nordfjord Nærradio over på den nye radiobølga.

– Sjølv om det er fleire tunnelar med DAB-system enn FM-nett, betyr ikkje det at alle tunnelar har utstyr til formidling av radiosignal. Dekninga er likevel betre, og meir kjem etter kvart som ei rekke tunnelar vert rusta opp, fortel seksjonsleiar Øyvind Haaland i Statens vegvesen, Region vest, i ei pressemelding

Hans huskeregel for DAB-dekning er at tunnelar som hadde FM-system, no også formidlar det nye sendesystemet.

– Kva system radiokanalane sender på er eit val dei sjølv har teke, understrekar Haaland.