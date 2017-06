Arbeidsveke på bibliotek gav meirsmak

– I fjor tok eg på meg å jobbe på folkebiblioteket i Måløy ei veke for å unngå sommarstenging. Også i år stiller eg som vikar for å sikre sommarope bibliotek, fortel ordførar Kristin Maurstad i Vågsøy.

Ho tek over drifta i ei og ei halv veke, frå 24. juli til 2. august.

– Biblioteket har vore svært populært etter nyopninga i nye lokale i fjor vår, og vi vil derfor ha mest mogleg ope og unngå sommarstenging, seier ho, og fortset:

– Arbeidsveka mi på det splitter nye biblioteket i fjor sommar gav meirsmak. Eg har nytta biblioteket aktivt i året som har gått, både ved å ha ordførardagar der og ved å delta på andre aktivitetar. Biblioteket er ein flott arena å møte innbyggjarane på, og det er kjekt å sjå at investeringa i nytt bibliotek har vore vellukka.

I tillegg til lån og innlevering av bøker, blir biblioteket brukt til å lese aviser og magasin, spele data og TV-spel, eller rett og slett møte folk. Skulane brukar også biblioteket flittig. Biblioteket har vorte ein populær stad å ha ulike arrangement som faste språkkafear for framandspråklege.

– Kommunestyret vedtok før jul å styrke bibliotekbudsjettet for å auke opningstidene og bemanninga. I tillegg til å ha lengre opningstider på kvardagane, har vi no også ope laurdagane, noko som har vore veldig populært. I tillegg har ein nytilsett på kulturavdelinga deler av arbeidstida si på biblioteket. Målet må vere å styrke biblioteket ytterlegare i 2018. Satsinga har bore frukter. Det ser vi på besøkstala, som har auka voldsomt siste 12 månadane og meir enn dobla seg, faktisk nesten tredobla. Å satse på kultur er viktig for trivselen i kommunen!

– Eg ser også fram til å vere med på å motivere unge lesarar gjennom kampanjen Sommarles 2017. Her kan born registrere bøker dei har lese, samle poeng og få premiar. Kampanjen var populær i fjor, og er i år digital slik at ein kan registrere bøker på nettet og også følgje med på ei spanande fantasyforteljing på nettsida.