Har lansert ny nettside

Tidligere i år fortalte daglig leder Randi Paulsen Humborstad at de i sommer ville lansere en ny nettside som skal synliggjøre hvilke muligheter som finnes i Vågsøy.

Nettsiden Opplev Måløy er nå lansert og skal inneholde informasjon om ledige tomter, ledige stillinger, severdigheter og kulturarrangement i kommunen.

Da planene ble presentert kommenterte Paulsen Humborstad valget av navnet Opplev Måløy:

– Noen vil sikkert reagere på at vi bruker Måløy og ikke Vågsøy, men jeg må bare si at Måløy er en merkevare og det er ikke Vågsøy. I Oslo er det ingen som har hørt om Vågsøy. Det betyr ikke at vi ikke skal dekke hele kommunen. Vi skal fortelle hvilke aktiviteter som skjer i Deknepollen, på samfunnshuset på Raudeberg og rundt om i bygdene. Men vi må tørre å bruke navnet Måløy. Jeg synes den Vågsøy-Måløy-diskusjonen er helt tåpelig, sier Paulsen Humborstad.

Det er Måløy-selskapet The Brand Studio (TBS) som har laget den nye nettsiden på oppdrag fra Nordfjord Vekst.