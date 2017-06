Vestlandet størst på marine næringar

Det viser ein rapport som Vestlandsrådet har bestilt frå Samfunnsøkonomisk analyse.

Fylkesordførar Jenny Følling (Sp) trekkjer fram den marine klynga – fiske, oppdrett, foredling, sal, teneste- og utstyrsproduksjon – som eit døme på eit område der Vestlandet hevdar seg svært godt.

– Hordaland er det største vestlandsfylket i denne klynga, men Sogn og Fjordane kjem også svært godt ut. Vi har fem gonger større innslag av marine næringsklynger enn resten av landet. Vi har ei sterk oppdrettsnæring blant anna i Solund, solid foredlingsverksemd i Selje, god fôrproduksjon og Flora og fiske i Askvoll. Dette er næringar der Sogn og Fjordane gjer det godt, seier Følling.

Datamaterialet som vart lagt fram stadfestar at Vestlandet, og spesielt Rogaland og Hordaland, er klart mest eksponerte for nedgangen innan olje- og oljerelaterte næringar. Sogn og Fjordane er ikkje så prega.

Omsetjinga i økonomien på Vestlandet fall med fire prosent, og verdiskapinga med over 20 prosent på Vestlandet frå 2014 til 2015. På same tid auka omsetjinga i resten av landet med heile 30 prosent og verdiskapinga med 13 prosent i same periode.

– Dei fallande oljeprisane med tilhøyrande fallande aktivitet forklarer mykje av dette. Samtidig er det tydelige styrkeposisjoner i alle deler av regionen i næringar med vekstutsikter framover, seier fylkesordføraren.