Ferjesamband innstilt etter at mindre ferje tok seg til rette

Ferjesambandet Måløy-Husevågøy-Oldeide er innstilt inntil videre etter at en annen ferje lørdag kveld blokkerer for den ordinære ferja Hornelen ved ferjekaia i Måløy.

Fjord1 opplyser til Fjordenes Tidende at en privat aktør har tatt seg til rette og tatt i bruk ferjekaia. I det et vogntog med en tilhenger fra et tivoli i 19.45-tiden lørdag kveld skulle kjøre inn på den drøyt 30 meter lange ferja Samba, så fikk man problemer. For øyeblikket står vogntoget med den fremste delen av tilhengeren på ferja, mens den bakre delen av tilhengeren står på ferjelemmen.

Fjord1 opplyser at de har fått passasjerene på ferja Hornelen i land i Måløy. Det vet ikke når sambandet kan gjenåpnes.

Politiet har nylig ankommet ferjekaia.

Vi oppdaterer saken.