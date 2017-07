Ble straffet for å ha startet ferien for tidlig (+)

– Det kunne se ut som at de fleste allerede var dratt på ferie, for vi var ikke «på» i starten i det hele tatt. Jeg merket det allerede under oppvarmingen, sukker Selje-spiller Jonas Beitveit.

Kun to minutter gikk det før Sandane tok ledelsen på hjemmebane fredag, og da lagene gikk i garderoben til pause ledet glopparane 4–0.

– I pausen ble vi enige om at vi i alle fall skulle vinne den siste omgangen vi spilte før ferien, og det gjorde vi fullt fortjent. I andre omgang var tenningsnivået langt bedre og vi spilte bra fotball, sier Beitveit. 1-4-tapet gjør at Selje tar sommerferie på 7. plass i 5. divisjon.

– Det har egentlig vært en ganske trøblete vårsesong, synes jeg. Vi har holdt bra stand mot de beste lagene i divisjonen, men trøblet mot lagene lenger ned på tabellen. Jeg skjønner ikke helt hvordan vi får det til, sier Jonas Beitveit.

Nå venter tre uker med ferie før Selje starter opptreningen til høstsesongen som åpner med en bortekamp mot Fjøra2/Sogndal3 6. august.

KAMPFAKTA

5. divisjon, menn

Sandane – Selje 4–1 (4–0)

Mål: 1–0 (2) Petja Cink, 2–0 (24) Anders Frøyen, 3–0 (33) Cink, 4–0 (37, str.) Eirik Rauset, 4–1 (56) Ingo da Silva

Dommer: Jonny Skjerven, Kaupanger

Gult kort: Jon Anders Gulbrandsen, Selje

Selje: T. Lesto Larsen, J. A. Gulbrandsen, J. Osmundsvåg, O. Austring, K. Aam Hamre, M. Lesto Larsen, M. Osmundsvåg, I. da Silva, J. Beitveit, O. A. Solheim, M. Rye

Innbyttere: K. Rundereim, K. Haugen, R. Tunheim Aarsheim, S. Drage, H. Berge