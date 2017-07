Forkasta anken frå grunneigarane

Den store 420 kV-kraftlinja Ørskog-Fardal blei offisielt teken i bruk i desember i fjor, men den langvarige kampen har halde fram for grunneigarane frå Myklebustdalen i Bremanger som ikkje godtek måten denne kraftlinja blei til på.

24. april starta rettssaka mellom grunneigarane og Statnett, og no er det klart at anken frå grunneigarane vert forkasta.

– Lagmannsretten er samd med tingretten i at det ikkje er omstende som taler for at OED har bygd på feil fakta i høve til kommunen sine synspunkt, men at det har vore del av OED si totalvurdering i det skjønnet som har vorte utøvd. Heller ikkje i denne samanheng kan lagmannsretten sjå at det har vorte tatt utanforliggande omsyn eller at vedtaket er vilkårleg eller klart urimeleg, heiter det i dommen frå Gulating lagmannsrett.

Over fem år har gått sidan kampen starta. Fram til 21. desember 2011 var planen at kraftlinja skulle gå gjennom Førdedalen. Men tre dagar før jul avgjorde dåverande olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) at dei store kraftmastene i staden skulle reisast i Myklebustdalen.

Linja er i drift, men konflikten mellom ni grunneigarar i Myklebustdalen på den eine sida og Olje- og energidepartementet og Statnett på den andre sida har halde på.

Hausten 2015 vart klagen frå grunneigarane ikkje teken til følge av Fjordane tingrett.

– Statnett vart ikkje tilkjend sakskostnadar for tingretten. Lagmannsretten ser ikkje grunn til å endre tingretten si avgjerd om sakskostnadar, og viser til tingretten si vurdering. Anken vertforkasta òg på dette punktet, heiter det i dommen.

I tillegg til å kjempe kampen i fleire rettsinstansar har grunneigarane også klaga forholdet inn for Sivilombodsmannen, som kritiserte Olje- og energidepartementet. Men etter meir informasjon frå OED, let ombodsmannen saka liggje.