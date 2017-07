Opnar opp for å støtte fleire prosjekt

Dette blei klart etter at Kulturdepartementet har oppdatert og endra føresegnene for å nytte seg av ordninga.

Via Ferrata blir omsett til "klatresti med wire", og i dag er klatreanlegget i Loen det einaste av denne typen i Sogn og Fjordane. Fjellsidene blir utstyrte med faste sikringsmidlar, slik at ein kan klatre utan å ha spesielt gode klatreferdigheiter.

Ein suksess

Fylkesdirektør for næring og kultur, Jan Heggheim, trur ein klarer å få på plass fire - fem slike klatrestiar i fylket. Til dømes ligg det allereie føre planar om eit slikt anlegg ved Hornelen i Bremanger.

– Den etablerte klatrestien i Loen er open for alle og har vore ein suksess sidan den opna, at vi no kan stø fleire slike anlegg er godt nytt, seier Heggheim i ei pressemelding.

Han påpeiker at dette er ein del av eit samla tilbod for naturbrukaren, men meiner det er viktig å ikkje gjere skade på gode klatre- og vandreruter for naturbrukaren.

Fleire endringar

Klatreanlegg som ynskjer å etablere slike stiar, kan få dekt inntil 700 000 kr, eller ein tredel av kostnadane, frå spelemiddelordninga. Spelemidlane er overskotet frå Norsk Tipping som kvart år blir fordelt ut til anlegg for idrett, kultur og fysisk aktivitet.

Loen Skylift: Dronningen åpnet det spektakulære gondolanlegget Lørdag ble det spektakulære gondolanlegget i Loen åpnet.

I tillegg til å opne opp for stønad til klatrestiar, kan ein òg søke om tilskot til nye anlegggstypar innan innandørs klatring, idretts- og fotballhallar, båthus for kajakk og brygger for turpadling. Sistnemnde har vore etterlyst i Sogn og Fjordane, ifølgje Heggheim.

– Alt i alt er dette endringar som viser at ordninga endrar seg med trendane i folket, seier han.