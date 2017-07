Opnar nytt varehus

Planen er å starte bygginga av Biltema-varehuset rett over sommaren, med opning i mars 2018. Bygginga vil skje i regi av Moengården Vest AS, som er eigd av Coop Vest Eigedom AS og Moengården AS.

Varehuset blir bygd på avsett tomt til utviding av Amfi Nordfjord på Nordøyrane i Nordfjordeid sentrum, rett nord for det nye kjøpesenteret som opna i 2016.

– Å få Biltema til Nordfjord med ei fullskala varehus på 3.500 m2 er eit stort løft for heile Nordfjord som handels-region. Etableringa av Amfi Nordfjord som eit stort, samla kjøpesenter for Nordfjord har allereie synt seg å vere ein suksess, og er heilt avgjerande for å få nye, store kjedar til Nordfjord slik vi no klarer med Biltema, seier Arild Meisterplass, dagleg leiar i Coop Vest Eigedom AS, i ei pressemelding.

Moengården Vest AS har no sendt byggesøknad på nybygget til Eid kommune.

– Eid kommune har satsa offensivt på å utvikle Nordfjordeid med gode, heilskaplege planar for sentrum, ei service-innstilt haldning til private utbyggjarar og rask handsaming av byggesøknader. Viljen Eid kommune syner for å legge til rette for vekst og utvikling er avgjerande for at vi kan satse så sterkt som vi no gjer på Amfi Nordfjord, seier Arild Meisterplass.

Biltema vil kome til Eid i august for å presentere nærare planane for det nye varehuset.

Biltema er ei svensk varehuskjede grunnlagt i 1963 og med varehus i Noreg frå 1983. Biltema har pr i dag ca 130 varehus i Sverige, Finland, Danmark og Noreg, av desse ca 55 i Noreg.

I Sogn og Fjordane/Sunnmøre har Biltema fullskala varehus i Førde og i Ålesund og mindre avdelingar i Sogndal og Ulsteinvik.