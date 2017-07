Uroa for strandsona

– I pressområdene er tilgjengelig strandsone et knapphetsgode, og all utbygging burde vært vurdert gjennom helhetlige planprosesser og ikke tilfeldige dispensasjonssaker, sier Saghaug i en pressemelding.

Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund har i felles innspill til regjeringens handlingsplan for friluftsliv krevd at det videreføres en streng dispensasjonspraksis i strandsonen, og at regjeringa vurderer ytterligere tiltak dersom nedbygging av strandsona i pressområdene vedvarer.

– Når antall innvilga dispensasjoner øker så kraftig fra et år til et annet og det gis over 800 dispensasjoner bare på ett år, er det all grunn til å vurdere innskjerping, forteller Saghaug.

Han oppfordrer de politiske partiene til å tone flagg i valgkampen.

– Strandsona er et eldorado for friluftsliv året rundt. Flere og flere søker til sterke naturopplevelser på kyststiene i all slags vær hele året, og folk padler langs kysten som aldri før. I sommermånedene er bruken enorm og det blir trangt om plassen på fine sommerdager. Bading og strandliv hører sommeren til, og alle bør ha lett tilgang til allment tilgjengelige friluftsperler langs kysten, avslutter Saghaug.